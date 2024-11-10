“寶島情——兩岸名家書畫展”在苗栗登場

中評社北京11月10日電／據新華社報導，為紀念台灣光復79周年與孫中山先生誕辰158周年，台灣辜金良文化基金會主辦的“寶島情——兩岸名家書畫展”9日在苗栗吳濁流藝文館正式開幕，展覽集中展示兩岸書畫名家書寫愛國先賢詩詞、描繪台灣風土人情的優秀作品47件。



“這個展覽與其他兩岸書畫展最大的不同，不在形式而在內容。”策展人、辜金良文化基金會董事長藍博洲表示，這些書畫作品記錄了台灣文人對祖國的思念、情感，記錄了台灣民眾的祖國認同。



藍博洲說，19世紀中葉以後，中國面臨外國列強的覬覦，反抗帝國主義成為台灣詩歌創作的主要動因。日本強佔中國台灣時期，殖民當局實施高壓統治和同化政策，島內書院、詩社與詩作成為台灣同胞“延斯文於一線的最後堡壘”。今天通過中國傳統書畫藝術來呈現台灣先賢的愛國詩篇，並描繪寶島台灣美麗樸實的風土人情，是台灣民間繼承發揚中華文化和愛國主義光榮傳統的行動。



開幕式上，台灣青少年學生朗誦了愛國先賢的代表性詩篇。其中，有清末抗日志士丘逢甲、許南英1896年的詩作，字裡行間浸透著面對“甲午戰敗、乙未割台”的悲憤；有受孫中山委派回台組織抗日、犧牲時僅28歲的羅福星1911年的時局有感；還有曾回大陸從事抗日情報工作而被捕的作家王白淵1945年創作的新詩《光復》。



台灣抗日志士親屬協進會會長蕭開平說，1945年台灣光復後，家家戶戶搬出小心珍藏的祖宗牌位祭祀先人。今天，我們更不能忘了祖先從哪裡來、祖國在哪裡。“我是客家人，是台灣人，也是中國人！”



“團結起來，相親相愛，因為我們都是一家人，現在還是一家人……”夏潮聯合會評議長莫那能帶領全場高唱《我們都是一家人》。他說，兩岸人民要攜起手來，走向和平，走上統一的康莊大道。



“‘台獨’勢力搞‘去中國化’，要割斷所有與中國有關的歷史，這是非常嚴重的數典忘祖。”藍博洲說，當年日本人要消滅台灣的中華文化，50年都消滅不了。今天，面對“台獨”分子這些不肖子孫企圖消滅台灣的歷史，我們要通過自力救濟的方式，讓更多台灣年輕人瞭解歷史，才對得起祖先。



據展覽承辦單位台灣民眾文化工作室介紹，展覽將持續至12月28日。