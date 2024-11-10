粵港澳大灣區招商大會彰顯引資“強磁力”

中評社北京11月10日電／據新華社報導，以“投資大灣區，共創美好未來”為主題的2024粵港澳大灣區全球招商大會8日在廣州舉辦。本屆大會由粵港澳三地政府聯合舉辦，共達成簽約項目1933個、資金總額2.26萬億元。



大會吸引中國歐盟商會、華南美國商會等外國商協會代表，以及巴斯夫、特斯拉、輝瑞等世界500強和行業龍頭企業代表參會。其中，新質生產力領域的企業參會踴躍，涉及人工智能、低空經濟、新型儲能等產業。



外企與中國合作夥伴、消費者們互惠共贏。德國林德集團20世紀80年代進入大灣區以來，成立了5家實體公司、近20家工廠。



“在大灣區，我們與眾多合作夥伴建立長期穩定的友誼與合作關係。業務既覆蓋鋼鐵、石化等傳統產業，又拓展半導體、醫療保健和清潔氫氣等現代尖端產業。”林德公司大中華副總裁易岷說，未來林德將繼續以工業氣體和低碳技術，為當地綠色能源格局做貢獻。



看好大灣區市場潛力，外企紛紛用腳投票、增資擴產。嘉士伯佛山三水生產基地8月底正式投產。“從談判到簽約只用半年、從開工到建成只用一年半，在同行業同等規模的項目中都罕見。”嘉士伯中國區總裁李志剛說，當地產業基礎雄厚、市場前景廣闊、政府高效專業，給他留下深刻印象。