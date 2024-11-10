中國與阿塞拜疆綠色合作前景廣闊

中評社香港11月10日電／《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）將於11日在阿塞拜疆首都巴庫舉行。中阿在綠色能源等領域合作基礎好、潛力大，綠色成為中阿務實合作的鮮明底色。



新華社報導，戈布斯坦光伏電站位於阿塞拜疆首都巴庫西南約60公里處，佔地面積約550公頃，約合770個標準足球場，是阿塞拜疆首個大型新能源項目，也是中阿共建綠色“一帶一路”的標誌性項目。電站年發電量達5億千瓦時，可供11萬戶家庭使用，每年減少二氧化碳排放超過20萬噸。這對阿能源結構性調整具有重大意義。



阿塞拜疆總統阿利耶夫2023年10月出席中國企業承建的戈布斯坦光伏電站並網發電儀式時，稱讚這個項目是“了不起的成就”。



兩國持續推動綠色發展戰略對接和政策協調，加快綠色發展經驗交流互鑒。中國電力企業聯合會、由中國發起成立的全球能源互聯網發展合作組織、清華大學能源轉型和社會發展研究中心等機構紛紛訪阿，與阿政府部門、企業、科研機構等展開深入交流。



今年7月，阿塞拜疆政府與中國新能源車企比亞迪股份有限公司簽署框架協議。除阿方採購160台電動客車外，未來雙方還將開展本地化生產及其他更深層次的合作。



今年10月，阿塞拜疆能源部長沙赫巴佐夫在青島舉行的第三屆“一帶一路”能源部長會議上高度評價中阿綠色能源合作。阿方代表團認為，阿中在深化綠色基建、綠色能源、綠色交通領域合作大有可為。阿方代表團同中國能建國際集團、大唐集團有限公司、特變電工股份有限公司等企業探討光伏、風電、儲能、綠氫項目合作前景。



阿塞拜疆擁有巨大的綠色能源潛力，尤其是在太陽能和風能方面具有得天獨厚的優越條件。該國計劃到2030年將可再生能源發電量佔比提高至30%。阿塞拜疆每年日照時間長達2400至3200小時。該國風能資源豐富，陸上和海上條件都為可持續發電提供了重大機遇。阿政府計劃與國際公司合作，在2040年前安裝7吉瓦的海上風電裝機容量。



當地媒體認為，阿塞拜疆爭取並獲得COP29舉辦權，進一步印證了阿推動綠色能源轉型的決心和信心。本次大會期間，阿方將提出COP29氣候融資倡議、巴庫全球氣候透明度平台、綠色能源區域和走廊建設等議題。



近期，越來越多的中國企業赴阿塞拜疆考察，探索儲能、海上風電等新能源項目的合作前景。這不僅將為阿帶來先進技術和設備，帶動當地就業和相關產業發展，還將助力阿實現相關的綠色能源戰略目標。