江蘇以“球”為媒打造鄉村足球嘉年華

中評社北京11月10日電／據新華社報導，精彩賽事、青春市集、地方特產、別樣村咖……9日，2024年第四屆“全民健身 健康中國”全國縣域足球賽江蘇省總決賽暨江蘇鄉村足球嘉年華總決賽在南京江寧開幕。不僅能踢球、看球，還能在現場“買買買”，把地方特產帶回家，一場農文體旅商融合發展的探索正在這裡展開。



共有5支隊伍晉級總決賽階段，分別是張家港永卓足球隊、泰州老炮兒足球隊、豐縣速派奇足球隊、江寧旅康足球隊、常熟藍霸足球隊。組委會還特邀新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州伊寧縣的“村超”代表隊參與角逐。6支隊伍將在兩天時間裡展開較量。9日的揭幕戰上，泰州老炮兒隊9：1大勝張家港永卓隊。



賽場內上演進球盛宴，賽場外同樣熱鬧非凡。記者在現場看到，青春市集、非遺文化體驗、足球親子遊戲、短視頻大賽等活動吸引了大量觀眾。大學生們創作的手工產品琳琅滿目，足球文創周邊產品和“‘足球因我而精彩’打卡有好禮”活動吸引了眾多觀眾前來打卡。現場的尺尺烘焙等江寧“村咖”攤位持續火爆，足球互動遊戲還吸引了不少家長帶著孩子參與。



“真沒想到會有這麼多人，看台擠不上去，場邊也都是人。我和同學來集市吃小吃、欣賞文創產品。”南京工程學院學生趙劉說，他和同學“逛吃”、打卡，還拍了不少照片發在個人社交媒體上。



主辦方表示，今年首次舉辦的江蘇鄉村足球嘉年華，通過整合省內農業、文化、體育和旅遊資源，以“跟著賽事過節慶”為重點，採用一場節慶活動、一次足球比賽、一組農夫市集、一類非遺展演、一場旅遊推介的“五個一”形式，旨在充分顯現鄉村足球活力，發揮“體育＋”品牌效應，帶動鄉村旅遊產業升級，有效推進鄉村振興戰略實施，加快推動體育與農業、商業、旅遊等產業深度融合。



據統計，該賽事自6月1日開幕以來，主辦方已經在省內江寧、濱海、江陰、常熟、灌南等地組織了200場比賽，有2000多名足球愛好者參與，觀眾人數超12萬人次。賽事帶動當地旅遊、餐飲、住宿等相關產業實現了20%的增長。足球嘉年華不僅豐富了鄉村文化生活，推動了足球運動的普及與發展，還成功將賽事流量轉化為經濟增量。