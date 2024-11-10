西藏：清潔能源集中供暖將惠及近20萬民眾

中評社北京11月10日電／據新華社報導，今年，西藏啟動7個清潔能源集中供暖特許經營試點，計劃投資37.75億元，新建及改造供暖總面積622.41萬平方米，建成後將惠及近20萬幹部群眾。同時，還開展了5000米以上高海拔地區供暖試點。



據悉，今年西藏以特許經營模式引入社會資本參與城區清潔能源集中供暖建設，選取阿里地區措勤縣、拉薩市林周縣等7個試點縣（區），探索採用“采暖＋生活熱水”雙聯供模式，同步解決居民取暖和生活熱水問題。截至目前，措勤縣試點項目已投入運行，其餘試點縣（區）將於2025年春節前後實現供暖。



西藏海拔5000米以上地區氣候嚴寒，雙湖、尼瑪等極高海拔縣城冬季最低氣溫可達零下40攝氏度，全年極寒天氣長達9個月。為解決海拔5000米以上鄉鎮農牧區供暖問題，西藏開展我國海拔最高鄉——普瑪江塘鄉供暖試點，供暖面積13914.38平方米，計劃年底完工；組織供暖企業為14個村、723戶農牧民安裝供暖設備，已於近期完工並投入使用，另外11個村、830戶農戶將採用“光伏＋蓄電＋熱泵熱風機”工藝供暖，預計年底實現海拔5000米以上1個鄉鎮、25個村、1553戶農戶全部實現供暖。



西藏自治區住房和城鄉建設廳總工程師馮建國表示，下一步，自治區住建廳將總結試點經驗，建立可復制、可推廣的項目實施模式和財政、稅收、電價、土地、金融等政策體系，加快推進西藏供暖全覆蓋工作。