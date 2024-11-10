義診搭建中馬友誼之橋

中評社北京11月10日電／“義診對我們老百姓幫助很大。希望馬中關係越來越好，越來越親密，像姐妹、兄弟一樣。”9日在馬來西亞雪蘭莪州蒲種再也的一個義診活動現場，接受體檢和健康咨詢的當地市民彭順麟對記者說。



這場義診活動主題為“陽光醫行，關愛社會”，由北京大學馬來西亞校友會組織，中國駐馬來西亞大使館、馬中友好協會、中建三局馬來西亞公司等支持。



北京大學馬來西亞校友會醫學委員會代表李威廷說：“大家秉承醫者仁心的理念，希望可以為居民做基礎病篩查，傳遞更多健康知識。”



記者在活動現場看到，前來參加義診的不僅有華裔，也有印度裔和馬來裔居民。來參加義診的民眾入場登記後便開始進行血壓血糖測量、下肢肌力測試、三米行走測試、視力水平檢測等各類檢查，並進行健康咨詢。



本次義診活動還舉辦了預防跌倒知識講座，向民眾介紹了跌倒的危害和預防知識。講座結束後，在李威廷的帶領下，民眾們練習了通過彈力帶鍛煉自己上下肢力量的方法。



此次活動的不少志願者來自中建三局馬來西亞公司。公司工會主席王悅說：“參加公益活動是我們的一個傳統。在馬來西亞11年間，我們除了開展本職工作，還力所能及地參與各類公益活動。看到社區居民義診後露出滿意的笑容，我們也感到有成就感。”



今年是中馬建交50周年，兩國友好關係在半個世紀裡不斷深化，各領域交流合作日益緊密。中馬各界正一道用行動架起中馬友誼的橋梁。



雪蘭莪州行政議員黃思漢在活動上致辭說，此次活動讓民眾切實感受到馬中友好情誼，希望此類活動能夠延續，讓更多人受惠。



（來源：新華社）