進博會觀察：中國大市場　世界新機遇

中評社北京11月10日電／進博會是觀察中國開放的一個窗口，也是感受中國市場機遇的一個舞台。



習近平總書記強調：“中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，經濟發展具備強勁的內生動力、韌性、潛力。”



黨的二十屆三中全會《決定》提出，“加快培育完整內需體系”“完善擴大消費長效機制”。



行走進博會，徜徉各展館，參展商採購商洽談熱情高漲，成交金額屢屢刷新紀錄，折射出中國超大規模市場的巨大潛力和獨特魅力，見證了中國在高水平對外開放中發展自己、造福世界的生動實踐。



超大規模市場釋放巨大需求



簽約金額再創新高！11月6日，中國海洋石油集團有限公司在第七屆進博會與26家全球供應商簽訂進口合同和協議，7年累計簽約金額突破760億美元。“我們的簽約採購合同涉及油氣全產業鏈多個領域，涵蓋了原油、天然氣、深水油氣裝備、先進技術服務等產品。”中國海洋石油集團總經理周心懷說。



11月6日，第七屆進博會國機集團交易分團簽約儀式上，國機集團與多家合作夥伴簽署20項合作協議，簽約金額近26億美元。“進博會為建設開放型世界經濟注入了新的動能。國機集團充分發揮市場渠道優勢及全球資源配置優勢，積極搭建世界高端裝備製造與國內溝通交往的橋梁。”國機集團黨委書記、董事長張曉侖說。



一次次洽談，一筆筆成交，背後是中國超大規模市場釋放的巨大需求。中國持續增強國內消費對經濟發展的基礎性作用，積極建設更加活躍的國內市場，為中國經濟發展提供支撐，為世界經濟增長擴大空間。

