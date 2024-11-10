放大進博效應　促進交流合作

中評社北京11月10日電／“幾十年前第一次來中國的時候，想喝一杯原汁原味的意式特濃咖啡並不容易。現在，隨便走到哪裡都有好咖啡。”11月7日，在進博會上海會議活動“全球精品咖啡走進中國”論壇上，巴西聖保羅州投資促進局上海代表處首席代表殷吉說起了中國咖啡消費的顯著變化，“希望把更多的巴西精品咖啡帶到中國市場。”



一杯咖啡，折射開放共享。本屆進博會期間，上海首次策劃舉辦進博會上海會議系列活動，以“進一步全面深化改革、推動高水平對外開放”為主題，舉辦1場主題推介和2場虹橋論壇分論壇，以及89場主題會議、閉門會、圓桌會、成果發布會等活動，進一步促進參會嘉賓的互動交流，助力進博會和虹橋論壇越辦越好。



深入互動，共話開放發展



“推動歐洲中小企業在華發展——與政府對話交流”“絲路電商走進東盟”“全球工業品發展論壇”……縱覽上海會議各項活動，議題設置上，“國際化”“出海”“跨境”等成為高頻詞；參會嘉賓中，有國際組織和國際性行業協會負責人、世界500強及行業龍頭企業負責人、智庫首席專家等，他們從世界各地來到上海，深入交流互動，暢談開放發展。



“全球精品咖啡走進中國”論壇上，參會的還有國內外咖啡行業機構、企業的代表。“對咖啡行業在中國的發展，每個發言的人都有不同的觀點和視角，通過集思廣益，可以得出更加完整的結論。”殷吉說，這讓他覺得非常有收穫。



“雙向開放惠及世界經濟發展”研討會上，來自智庫、高校、協會及企業等領域的專家學者，圍繞“進博會在加快構建新發展格局和推動全球經濟發展中的積極貢獻”展開研討，共謀擴大進博會溢出帶動效應，推進高水平開放平台建設。



在“雙向開放惠及世界經濟發展”研討會上，《進博會藍皮書：中國國際進口博覽會發展研究報告（No.6）》發布。藍皮書指出，在全球經濟活動疲軟、增長持續放緩、貿易整體表現低迷、地緣政治風險加劇的複雜背景下，進博會成為中國與世界創新合作、市場對接、產業相融、規則互鑒的國際大平台。

