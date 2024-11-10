僑智聯盟海外僑團僑商黃埔聯絡站在廣州成立

中評社北京11月10日電／據中國僑網報導，僑助“百千萬工程”暨深化國際合作交流活動（以下簡稱“活動”）8日在廣州市黃埔區舉行，來自30個國家和地區的30位僑界青年領袖及數十位本地企業家代表參加活動。



活動當日，與會嘉賓參觀了火村花廳坊。雲埔街道負責人介紹，雲埔街道將火村花廳坊總面積約3000平方米的區域打造為國際化企業服務中心，囊括一街、一舞台、六祠堂，以中華優秀傳統文化為紐帶，致力於推動轄區企業與轄區高質量發展深度融合，為企業提供註冊、招聘、融資、法務、供需對接等精準服務。



活動現場，廣州開發區投資促進局有關負責人表示希望通過活動，讓更多僑界朋友看到黃埔廣闊的發展機遇和前景，向大家發出“到黃埔創未來”的邀約。



活動現場，揭牌成立首個由廣州市僑辦授牌的“僑智聯盟海外僑團僑商黃埔聯絡站”，為廣大海外僑團僑商建立黃埔根據地，進一步深化國際交流合作；正式聘任與會的30位青年僑領擔任首批“黃埔海外聯絡官”。



獲聘的黃埔海外聯絡官表示，深感責任重大、使命光榮，未來將充分發揮自身的影響力和資源優勢，積極向海內外宣傳黃埔區情區貌、營商環境、科創水平、產業優勢，吸引更多人關注黃埔、走進黃埔、投資黃埔。