蓬佩奧不入閣　民進黨政府又花大錢押錯寶

中評社台北11月10日電／美國總統當選人特朗普在當地時間9日晚間表示，“友台”立場鮮明的前國務卿蓬佩奧不會入閣。資深媒體人樊啟明指出，民進黨先前花很多資源在蓬佩奧上，但這已並非綠營首次押錯寶，去年5月英國前首相特拉斯（Liz Truss）受邀來台，當時台方付出350萬元（台幣，下同），但她輸掉了今年的議員選舉。



特朗普昨晚在社群平台X發文提到，蓬佩奧、美國駐聯合國前大使海莉（Nikki Haley）不會被邀請入閣，不過他沒有說明原因，只說非常享受先前和兩人共事，並且感謝他們對美國的貢獻，讓美國再次偉大。



中時新聞網報導，“外交布局出包？民進黨政府花錢押錯寶”，樊啟明今日在臉書發文表示，對台灣而言，蓬佩奧和海莉的共同特徵是“反中友台”旗幟鮮明，兩人於2020年卸任後都曾訪台、表達挺台立場。但樊啟明直言，挺台並非沒有代價，蓬佩奧前年3月訪問台灣時，和“外交部”關係密切的遠景基金會就被爆贊助約420萬元。



樊啟明認為，民進黨政府花很多資源維繫蓬佩奧和海莉，當中有押寶的想法，若特朗普邀請2人加入執政團隊，對“賴政府”絕對是大利多，只是最終事與願違。此外，蓬佩奧和海莉現在在黨內被劃為新保守派，想走新路線的特朗普與2人保持著距離，台灣可能需要注意是否會被波及。



另外，樊啟明補充，蓬佩奧和海莉已非民進黨“外交”系統首度“花大錢押錯寶”，遠景基金會去年5月曾邀請剛卸任首相的特拉斯來台，事後據英國國會公布的議員額外收入顯示，當時她來台的花費約350萬元，然而在今年英國國會改選，特拉斯以敗選作收。