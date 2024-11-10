莫斯科三座機場因安全原因實施臨時航空管制

中評社香港11月10日電／俄羅斯聯邦航空運輸署10日發布通報說，莫斯科多莫傑多沃機場、茹科夫斯基機場和謝列梅捷沃機場當天實施臨時航空管制，以確保航班安全。



新華社報導，莫斯科市市長索比亞寧10日在社交媒體上發文說，截至目前俄羅斯防空系統擊落了32架飛往莫斯科的烏克蘭無人機。



莫斯科州州長沃羅比約夫在社交媒體上說，墜落的無人機碎片造成當地一名居民受傷，兩棟房屋起火，傷者已被送往醫院救治。