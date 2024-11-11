張榮恭：特朗普藐視台灣 賴還有機會嗎？

張榮恭（中評社資料圖） 中評社台北11月11日電（作者 張榮恭）即將卸任的拜登，曾經四次宣稱願意出兵保台，或許真真假假，至少從未貶損台灣。然而，剛當選美國總統的特朗普卻對台灣抱持輕蔑心態，這就足夠令賴清德及其團隊不寒而慄。加上特朗普始終推崇習近平，更使打定主意“倚美抗中謀獨”的賴清德必須戒慎恐懼。



在此之前，上任五個多月的賴清德因持續鼓吹“新兩國論”，以致被大陸定性“台獨自白”，並招來大陸發動兩次圍台軍演。美方均袖手旁觀。如今，輕蔑台灣的特朗普當選，賴若未能尋求緩解兩岸關係的途徑，續向“台獨”挺進，就恐被美方視為麻煩製造者，走向奮螳臂以擋大陸強力反獨遏獨之車的絕路。



這位美國新總統對台灣的評價，基本如下：



一、“大小論”。特朗普曾向幕僚表示，台灣之小如同筆尖，大陸之大如同桌子。或許“台獨工作者”認為，美國可以用這筆尖去戳桌子，這就是台灣對美國的價值，但是如此卻是以筆尖全毀作為代價。何況特朗普以美國安全為考量，更不會向軍力強大的中國大陸發動戰爭。



二、“距離論”。關於是否出兵保台的問題，特朗普說台灣距離美國9500哩，距離大陸僅68哩。言下之意，遠水救不了近火，可以免了。況且在台海及南海，美國早已失去軍事優勢，所以“台獨工作者”若拒回頭，遭到特朗普遺棄的可能性就無法排除。

