美國東北部多州山火肆虐

中評社香港11月10日電／受天氣異常乾燥和大風等因素影響，美國東北部多個州近日爆發山火和林火，在部分地區威脅到人身和財產安全，並帶來大氣污染。



新華社報導，美國國家氣象局網站顯示，康涅狄格州大部分地區、紐約州南部和新澤西州東北部處於野火紅色警報區域，一些地區的紅色警報將持續至10日。非政府組織“火災、天氣和雪崩中心”發布的實時數據顯示，美國新澤西州、康涅狄格州和賓夕法尼亞州9日約有15處野火。



根據新澤西州環境保護局下屬森林防火部門發布的信息，9日該州北部火情對65棟建築構成威脅, 靠近火場的287號高速公路當天一度僅單向開放。儘管消防部門動用直升機滅火，但火情僅得到部分控制。



距紐約市西北約50公里、紐約州與新澤西州交界地區的山火涉及區域則達1800英畝（約合728公頃）。新華社記者9日晚在現場看到，山火照亮夜空並冒出濃煙，兩州執法部門已封閉火場附近道路。此外，緊鄰喬治華盛頓大橋的起火點距離紐約市中央公園僅13公里左右。



因大風等天氣因素，野火引發的煙塵9日給紐約市及周邊地區帶來顯著影響，空氣質量達到不健康水平。



日前，康涅狄格州哈特福德附近的野火導致消防員一死6傷。新澤西州中部傑克遜鎮的野火導致6個家庭被迫撤離。



據報導，新澤西州自10月20日以來有超過300個地點出現野火，而去年同期僅有28個；康涅狄格州過去一個月報告了近150次野火，去年僅有5次。與以往同期相比，今年10月是新澤西州有記錄以來最乾旱的10月，康涅狄格州正在經歷1905年以來的最嚴重乾旱。