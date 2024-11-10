“新人”鄭欽文的利雅得奇遇記

中評社香港11月10日電／頒獎儀式上，站在捧杯的冠軍高芙身後，鄭欽文伸出手去，想要抓住漫天飛舞的金色亮片紙，不禁讓人聯想到仿彿是想要抓住剛剛比賽裡轉瞬即逝的奪冠機會。



新華社報導，9日晚，在女子網球選手協會（WTA）年終總決賽的決賽中，首次參賽的鄭欽文苦戰3小時4分鐘，在先贏一盤的情況下，被對手高芙連追兩盤逆轉，無緣奪冠。



鄭欽文曾一度在決勝盤以5:3領先，與拿到冠軍僅有兩分之差。在賽後新聞發佈會上，她難掩失落地說，“輸掉這場比賽確實讓我難過。但今天過後，我會試著忘記這場比賽，繼續前進。”



儘管未能奪冠，22歲的鄭欽文還是創造了歷史。她成為自2011年的科維托娃後，首次參加WTA年終總決賽就晉級決賽的最年輕單打選手，也追平了李娜在2013年取得的亞洲球員在該項賽事中的單打最好成績。



在八天前的賽前新聞發佈會上，鄭欽文曾說，“好好地玩一玩，享受一下網球”。就是抱著這樣“玩一玩”的心態，鄭欽文首次參賽就闖入了決賽。



她在半決賽後坦言，“這感覺非常特別，這是我第一次參加WTA年終總決賽。現在我闖入了決賽，真的不可思議。”



不少球迷也沒有想到首次參賽的鄭欽文會最終闖入決賽。在利雅得工作的張思琪是一名網球愛好者，原本只買了小組賽和半決賽的門票。“看完半決賽後，我和同事們立馬買了決賽的門票。確實沒有想到欽文第一次參賽就能進入決賽。我們作為在沙特的中國人是一定要來為她加油的！”她說。



從首個比賽日開始，鄭欽文的每場比賽都有大量中國球迷在現場為她加油助陣，多面五星紅旗在觀眾席上飄揚，中文的加油聲響徹場館。連鄭欽文也讚嘆道，“他們能讓這個場地都變成中國人的聲音也是非常厲害，我在比賽之前是完全沒有想到的。”



除了大批在沙特的中國同胞到場觀賽，還有不少國內球迷專程飛來利雅得為鄭欽文助陣。球迷李清專程從深圳飛到利雅得為鄭欽文加油，全程觀看了她的比賽。“鄭欽文小組賽後面兩場和半決賽打得太精彩了，回球的質量非常高，特別在半決賽發

出了9記ACE球，太精彩了！”



專程從上海趕來觀賽的姚鑫在決賽現場格外賣力地為鄭欽文吶喊加油。“我全程比較激動。到了關鍵的局數和比分很緊張，所以想要給欽文加油，讓她知道有同胞在支持她！”



鄭欽文總是在賽後專門用中文向現場中國球迷表達感謝。決賽後她說，“今天現場觀眾依舊非常熱情。我聽到了中國球迷

為我加油吶喊的聲音。謝謝現場觀眾朋友們對我的支持，也感謝在屏幕前一直支持我的觀眾朋友們。”



除了和中國球迷的相遇，與鄭欽文相遇的還有利雅得這座城市。這是鄭欽文首次參加WTA年終總決賽，也是利雅得首次舉辦該項賽事，吸引了許多沙特當地人到場觀賽。



沙特女生達娜在觀看鄭欽文的首場比賽後就喜歡上了她。“我支持鄭欽文奪冠。她非常冷靜和自信，能很好地掌控情緒，這是我在其他球員身上沒有看到的。希望她明年能夠奪冠，我會繼續支持她。”



原本不是球迷的達娜在這次觀賽經歷後決定報名學習網球，深入瞭解這項運動。鄭欽文也在賽後表示，“如果會有更多的朋友因為我喜歡上網球，那麼可能這就是我站在球場上最終的意義。”



鄭欽文在決賽後用“刺激”“驚險”“未知”三個詞總結了她的2024賽季。雖然遺憾錯失冠軍，但鄭欽文也表示“看到了很多積極的東西”“也許下一次會更好”。



儘管年終總決賽“新人”鄭欽文的利雅得奇遇未能畫上最完美的句號，然而屬於22歲鄭欽文的奇遇未來還會有很多。