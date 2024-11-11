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中評關注：大陸學者批賴在加劇對抗
http://www.CRNTT.com   2024-11-11 00:08:09


會議現場（中評社　海涵攝）
　　中評社北京11月11日電（記者　海涵）全國台灣研究會2024年學術年會11月9日在江蘇常州舉行。有學者在會上分析賴清德“台獨”論述的本質及其危害時表示，賴清德堅持頑固“台獨”立場，不斷炮製“台獨”謬論，切割兩岸歷史文化連結，囂張挑釁大陸，加劇兩岸對抗。他們認為，當前，大陸反對“台獨”的信心更加充足，能力越來越強大，方法、工具越來越豐富。
 


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