中評關注：學者析特朗普2.0美台海政策

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京11月11日電（記者 海涵）全國台灣研究會2024年學術年會11月9日在江蘇常州舉行。時逢美國大選結果剛剛出爐，特朗普將重返白宮，未來美國會有怎樣的台海政策？會上，有學者就此分享看法。



華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、副教授汪濱表示，中美圍繞台灣問題的主權霸權矛盾，在當今時代背景下已成為兩國間大國競爭的一部分，兩國在此問題上均難以妥協讓步。在現實主義視角看來，極具權力關係意味，這體現出矛盾的長期性和對立的根本性，也意味著對兩岸關係和美台互動的制約和影響都在加深加強。他認為，特朗普上台後對台海政策的側重有四個方面，一是不放棄台灣問題作為牽制中國的工具作用，二是避免中美台海衝突仍是其主要意圖，三是加劇台海緊張局勢是極限施壓策略對兩岸要價最大化的需要，四是迫使台灣對美利益輸送將進一步深化。



廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，特朗普是一個投機性格的商人，慣於極限敲詐。特朗普重新上台有可能進一步打“台灣牌”，對中國進行極限施壓，給了民進黨當局“倚美謀獨”的機會。第一，要防範賴清德圖謀“走進白宮”，特朗普同樣可能打這張牌。第二，要警惕民進黨當局把台灣問題國際化，在國際上構築所謂“民主價值同盟、民主價值鏈”，圖謀在國際參與、國際承認方面實現突破。第三，要防範美國利用兩岸衝突甚至是兩岸戰爭來實現打壓中國、遏制中國發展的戰略目標。



廣州大學台灣研究院教授李海燕指出，美國基於其國家利益和戰略需要，必會長期打“台灣牌”，直至台灣無完全利用價值為止。美國的“以台制華”政策讓“台獨”政黨有機可乘，進行“倚美謀獨”，並甘作美國的棋子，與美沆瀣一氣。當“台獨”挑釁不斷，兩岸越是對立、對抗，台灣只會越來越祈求美日國際的幫助，台灣本質上不是烏克蘭那樣的國家，但作為棋子的命運是相似的。

