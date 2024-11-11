快評：特朗普不要蓬佩奧　排除“最壞狀況”

中評社快評／美國總統當選人特朗普9日在X上發文宣布，不會邀請前國務卿蓬佩奧，以及前美國駐聯合國大使海利入閣。此前傳出蓬佩奧可能出任特朗普新政府的國防部長。特朗普9日的宣布否定了蓬佩奧入閣的傳言，也排除了不利中美關係、不利台海和平的“最壞狀況”在人事任命上出現。



蓬佩奧在國務卿任內極端反華，卸任後多次竄訪台灣，發表違反美國一中政策的言論。蓬佩奧還是2021年1月被中國政府制裁的10名前特朗普政府官員之一。特朗普新政府的人事任命排除了蓬佩奧，是明智的。外電報導，特朗普的老友兼顧問，也是共和黨策略家史東警示特朗普，蓬佩奧無法被信任，“如果蓬佩奧加入新特朗普政府，依據他的歷史，他可能會支持深層政府的霸權，而非真正的美國優先”。



蓬佩奧入不了閣，對台灣民進黨當局而言是一大打擊。中時新聞網10日引述資深媒體人樊啟明說，民進黨過去花很多資源在蓬佩奧身上，蓬佩奧前年3月訪台時，和台灣“外交部”關係密切的遠景基金會被爆贊助約420萬元（台幣，下同）。樊啟明說，但這已並非綠營首次押錯寶，去年5月英國前首相特拉斯受邀訪台，當時台方付出350萬元代價，但她輸掉了今年的議員選舉。



特朗普選舉期間曾針對台灣問題發表數次言論，主要集中在“晶片生意被台灣搶走”、以及要求收“保護費”上面。特朗普執政後的政策傾向很可能會與過去有很大區別。外界觀察到，民進黨當局對此憂心忡忡。蓬佩奧入不了閣，民進黨當局疑懼可能再加重。