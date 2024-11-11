習近平同意大利總統馬塔雷拉會談

11月8日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的意大利總統馬塔雷拉舉行會談。（圖源：新華社） 中評社北京11月11日電／據新華社報導，11月8日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的意大利總統馬塔雷拉舉行會談。



習近平指出，今年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年。雙方發表了加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，一致同意秉持歷史悠久的絲路精神，推動雙邊關係進入發展新階段。當今世界正在經歷百年未有之大變局，中國和意大利作為兩大文明古國，應該弘揚開放包容、兼容並蓄的傳統，推動國際社會以對話化解分歧、以合作超越衝突，攜手構建和合共生的美好世界。



習近平強調，互尊互信、互利共贏應該始終成為中意關係最鮮明的底色。雙方應該充分發揮中意政府委員會和各領域對話機製作用，加強交往，夯實互信，繼續理解和支持彼此核心利益和重大關切，做相互支持的戰略夥伴。中意文化合作富有成果和活力，雙方要繼續密切人文交流，落實好新一輪文化合作執行計劃，深化文化藝術、文物保護、經典著作互譯、旅遊、教育等領域合作，將文化遺產地合作打造為中意人文交流新亮點。雙方要支持語言教學和青少年交流，共同培育更多新時代的馬可·波羅。雙方要堅持做相互成就的合作夥伴。中方願擴大進口意大利優質產品，支持兩國企業相互投資，繼續推進科技環保、清潔能源、航天等領域合作。



習近平指出，當今世界正在經歷深刻變化，中歐作為兩大和平、建設性力量，堅持戰略溝通、開放合作、交流互鑒的正確方向，有利於雙方，有利於世界。中國將歐洲作為實現中國式現代化的重要夥伴，雙方應該堅持合作共贏，妥善管控分歧，讓中歐關係展現應有的成熟和穩定。中方願同歐方加強合作應對全球性挑戰，希望意方為此發揮積極作用。



馬塔雷拉表示，我對2017年訪華以及2019年接待習近平主席訪意的情景記憶猶新。今年是馬可·波羅逝世700周年，馬可·波羅同中國的淵源是意中友好源遠流長、兩大文明交相輝映的縮影。當今世界正在經歷深刻演變，人類社會需要加強團結互助，實現和諧共處。意中應該進一步深化文化、教育、語言教學、遺產地結好等人文領域交流合作，為推動東西方文明交流互鑒、促進人類文明進步作出新的貢獻。意方堅定恪守一個中國原則，始終將中國作為重要合作夥伴，期待同中方一道，以慶祝意中建立全面戰略夥伴關係20周年為契機，加強經貿、科技等領域合作，推動兩國關係邁上新的高度。意方在許多重大問題上同中方立場相近，都反對保護主義，倡導相互開放，主張加強建設性溝通與團結合作，共同應對各種挑戰。意方願同中方密切多邊協作，為促進世界和平與穩定貢獻意中兩大文明的智慧。



會談後，兩國元首共同見證簽署關於文化、科技、教育、世界遺產地結好等領域多項雙邊合作文件。

