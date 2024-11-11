日本石破內閣集體辭職

當地時間11月11日，日本政府召開內閣會議，石破內閣集體辭職。（圖源：新華社） 中評社北京11月11日電／據央視新聞報導，當地時間11月11日，日本政府召開內閣會議，石破內閣集體辭職。



10月1日，石破茂當選日本第102任首相，上任8天後即宣布解散眾議院，創下了戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。10月27日，新一屆眾議院選舉進行投計票，結果由自民黨和公明黨組成的執政聯盟失利，未能獲得新一屆眾議院過半席位。



根據日本憲法規定，眾議院選舉舉行後的30天內，必須召集特別國會，進行首相指名選舉。石破內閣集體辭職後，日本將召開特別國會，由新當選議員組成的眾議院及參議院提名下一任首相，並選出眾議院正副議長，會期將持續4天。



按照規則和流程，首相指名選舉按照先眾議院後參議院的順序進行。在第一輪投票中獲得半數以上有效選票的人獲勝。日本多家媒體預測，在眾議院首輪投票中，可能無法直接決出勝負。決勝輪投票預計將在自民黨總裁石破茂和最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥兩人中進行。



儘管在日本法律上，參議院和眾議院原則上享有同等權力，但眾議院在立法、首相任免等方面具有優先決定權。也就是說，即便參眾兩院有可能在首相指名選舉中得出不同結果，但眾議院選舉結果即為最終結果。