中評社北京11月11日電／據人民日報報導，匯聚1358家上市公司，釋放創新創業活力



創業板為實體經濟注入新動能



成為創業板公司，會有什麼樣的變化？



近日，深交所同步交出了創業板公司三季報以及創業板開市15周年“成績單”，一組數據可供對比：



2009年創業板開市當年，創業板公司平均收入約3.36億元，如今，根據今年三季報數據測算，創業板公司平均實現營業收入21.23億元；2019年至2023年，創業板公司平均研發投入由1.07億元增長至1.46億元，研發人員總數由31.41萬人增長至57.53萬人。



1999年，黨中央、國務院明確“適時設立高新技術企業板塊”。經過10年的建設，2009年10月30日，創業板開市，自此開啟了服務創新型成長型企業的高速成長之路。創業板的發展為資本市場帶來哪些新變化？又為實體經濟高質量發展注入哪些新動能？



為創業“加油”



639家公司在上市後營業收入實現翻番，292家公司在上市後淨利潤實現翻番



鈑金加工、部件焊接、表面塗覆、線束製作、產品裝配……青島特銳德電氣股份有限公司的智慧工廠裡，碼垛機器人揮舞機械臂，柔性自動化生產線靈活切換，小型箱式變電站、開關櫃等新能源電力設備有序下線。



“登陸創業板後，我們開始了一次次的新‘創業’。”特銳德有關負責人表示，作為首批創業板上市公司之一，2009年上市後，借助創業板良好的融資環境和發展平台，特銳德不斷跨越成長溝坎。

