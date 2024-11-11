家電銷售領跑雙十一　以舊換新撬動力凸顯

2024年10月17日，消費者在位於重慶市江北區的京東電器超級體驗店選購電器。（圖源：新華社） 中評社北京11月11日電／據新華社報導，隨著“雙十一”大幕開啟，線上線下共掀消費熱潮。今年的“購物車”里，家用電器成為“顯眼包”，高居各大平台銷售額排名榜首。



優惠叠加，市場熱度攀升



這兩天，廣州市民鄧女士帶著父親到京東線下店凑了個“熱鬧”：“家里的電視機用了很久，其實將就對付一下也能繼續用，但看到國家以舊換新的補貼叠加‘雙十一’補貼雙重優惠，一共可以省下差不多2000元，立馬‘下單’，老人開心得不行。”



和鄧女士有著同樣想法的消費者不在少數。廣州京東MALL副店長蔡先生告訴記者：“自新一輪以舊換新啟動以來，線下門店客流逐步提升，以舊換新訂單增長明顯。尤其是進入11月，客流量是前幾個月的兩倍左右。”



目前，超20個省份家電換新活動陸續在京東上線，覆蓋8500多款家電產品；天貓與上千家品牌聯合投入60億元，通過發放品類券、品牌官方讓利等方式，部分家電商品價格降至5.5折；快手啟動以舊換新專項，聯合上百個商家對家電類投入10億元換新補貼……



真金白銀的誠意，有效提升家電市場的熱度。多方統計數據顯示，截至11月8日，共有2025.7萬名消費者購買8大類家電產品3045.8萬台，帶動銷售1377.9億元；截至10月30日，在2024年“雙十一”全網累計銷售額中，家用電器以1324億元高居榜首，占據15.7%的市場份額。



對於以舊換新政策效果，有外國媒體用“大獲成功”予以評價。彭博社日前在報導中表示，中國政府旨在刺激消費的以舊換新政策，不僅帶動家用電器銷量飆升，還促使投資者紛紛買入家電生產商的股票，包括美的和海爾在內的中國家電製造商的股票表現優於全球同行。



落地顯效，消費潛能激發

