特朗普回朝　美財赤增上行風險

中評社香港11月11日電／大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分析說，密歇根大學11月美國消費者信心指數初值報73，預期71，消費者一年通脹預期初值報2.6%。另外，特朗普回朝入主白宮，對美國聯儲局政策及獨立性產生不確定性，不過特朗普一名高級顧問說，特朗普就任很可能保留鮑威爾的美聯儲主席職務，直到2026年5月鮑威爾的任期結束。



評級機構穆迪稱，特朗普當選美國總統及共和黨可能控制國會參眾兩院後，美國政府財政穩健面臨上行風險，可能缺乏有效遏制財赤上升的工具。



美匯指數上周五收市，走勢在104.95水平整固，下方支持位104.35、103.80、103.20。評級機構標準普爾相信，特朗普不大可能落實向所有進口貨加征10%關稅，以及向中國貨加征60%關稅的全部競選承諾。



英國央行的英倫銀行一如預期宣布減息0.25厘，至4.75厘，並說未來的減息可能屬漸進，因為在新政府的首份預算案出台後，通脹和經濟增長預計都有所上升。英倫銀行首席經濟師裴修認為，特朗普當選美國總統，新政府政策對英國經濟可能構成很大程度干擾，預料影響英國未來減息決策。英鎊上周五收市，在1.2905水平整固，下方支持1.2840、1.2780。



回顧10月份，石油輸出國組織的石油供應情況，日產量攀升37萬桶。據彭博社報導，這一增長的主要部分來自利比亞在央行領導權的政治危機解決後，產量恢復到每天100萬桶以上。上周五，紐約期油跌2.74%，每桶收報70.38美元，紐約期油下方支持67.80、65.40、63.20美元。



金價撲向3000美元



隨各國轉向中國經濟圈，美元走弱可能會使黃金對國際投資者更具吸引力，從而可推黃金價格。此外，中東地緣政治緊張局勢也推動黃金價格在2024年屢創新高。中東衝突的問題，或導致黃金價格轉變。現貨金上周五收市，在每盎司2683美元整固，趨勢往上，黃金周線圖顯示，價格上方目標區間已到達2790美元至3000美元的目標區域，下方支持2640、2620、2600美元。