香港銀行減息速度比預期快，有助刺激投資、消費。（大公報） 中評社香港11月11日電／大公報報導，香港銀行在兩個月內減息0.5厘，已抵銷過去兩年利率上行周期近六成的加幅。在資金持續流入下，港息呈現加慢減快的現象。隨著融資成本下調，預期有助刺激整體貸款需求，提振消費及投資，助力香港經濟穩步﻿復甦。



面對地緣政治因素、高利率環境、貿易保護主義升溫的影響，環球經濟暫難走出低增長的局面。近日特區政府公布預估的經濟數據，第三季同比增長1.8%，比次季增速放慢1.3個百分點，而環比則由升轉跌1.1%，這與出口增長減速及私人消費不振有關。儘管今年首三季香港經濟同比增長2.6%，較上半年3%的增幅，回落0.4個百分點，但整體經濟仍然保持穩步﻿復甦的良好勢頭，可見香港經濟良好基本面沒有變，保持不俗的韌性。



融資成本下降 刺激貸款需求



財政司司長陳茂波亦表示無需調整今年全年經濟增長2.5%至3.5%的預測，今年餘下時間本港經濟將保持動力。



其實，即使美歐日政經不確定、不穩定因素持續，但香港經濟前景依然可以審慎樂觀。近期利好香港經濟的客觀因素接踵而來。



內地財策發力 經濟信心增強



第一是匯豐銀行等香港銀行兩個月內下調最優惠利率0.5厘，已抵銷過去兩年利率上行時期加息0.875厘的近六成幅度，港息呈現加慢減快，與資金持續流入有關。隨著融資成本下降，企業投資信貸、個人消費、樓按貸款預期增加，整體經濟活動將進一步蓬勃起來。今年9月香港銀行總貸款環比增速由8月0.3%提速至0.5%，這與當月香港開啟減息周期有關，利好經濟效用浮現。



第二是內地財策發力，推出10萬億元人民幣化解地方債務方案，有助地方政府騰出資源推動消費及投資，進一步增強市場對內地經濟信心，吸引更多資金流入內地，利好香港金融及經濟發展。



第三季經濟數據有一點滯後情況，未有完全反映香港內需逐步恢復的情況。目前香港股市、樓市穩步回暖，例如港股在10月日均成交大增至2550億元，可見大市有頗強承接力，呈現反復上升的格局，股市財富增值效應持續加大，而住宅樓市在銀行減息及樓按成數放寬至七成的利好消息支持下，10月一手樓盤單位成交接近3000個，按月大增3倍，預期新樓盤減價促銷壓力大減，支持樓市止跌回穩。在股樓轉旺之下，投資、消費等內部需求將有改善，拉動經濟增長動力也隨之增強。



股樓回穩 零售額由跌轉升



事實上，近月香港零售額數據已出現了積極變化，股樓市場好轉對消費信心起著提振作用開始出現。受惠恒生指數從低位大幅反彈，9月零售總銷貨值按年跌幅收窄至6.9%，較8月的10.1%跌幅明顯改善。值得留意的是，9月零售業總銷貨價值的臨時數字為296億元，對比8月的292億元，按月由跌轉升，有跡象顯示整體消費氣氛改善。根據中環蘭桂坊零售業界反映，剛剛過去萬聖節，人流及生意均較往年為佳，是零售業好轉的一個積極信號，香港私人消費支出有望逆轉次季、三季分別出現1.6%及1.4%的同比下跌趨勢，推動第四季經濟增長速度加快。



另外，內地穩增長政策措施持續出台，支持經濟長期向好，有助吸引更多企業、人才、資金匯聚香港。事實上，近期企業、優才紛紛來港，對經濟產生推動作用逐步顯現。例如內地電動車電池龍頭寧德時代正式落實在香港科學園，成立香港研究院，助力創科發展，而且寧德時代董事長曾毓群，據報斥資3300多萬元買入啟德新發展區天瀧住宅單位，身體力行押注看好香港。



此外，世界桌球冠軍、“火箭”奧蘇利雲亦透過優才計劃取得香港身份證，準備在港定居，不排除奧蘇利雲更會擔任香港形象大使，助力吸引更多企業、優才來港，為香港經濟添加增長動力。



總而言之，香港銀行減息速度比預期快，有助刺激投資、消費，預期將釋放更大經濟﻿復甦動能及潛力。