﻿黃志光：政府重視產學研　設百億創科基金

（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，特區政府近年來積極推動創科產業發展，香港創新科技及工業局數字政策專員黃志光在研討會上分享了最新的發展情況，並呼籲與會者共同為香港成為國際創科中心出謀獻策。



黃志光指出，香港被國家賦予重要任務，要實現高質量發展和推動經濟轉型。為此，香港需要充分發揮自身優勢，發展升級生產力，推動新型工業化，創造新價值，支持實體經濟的高質量發展，並融入國家的發展大局。過去幾年，特區政府大力且有重點地投資創科發展，全方位支持生命健康科技、人工智能和機器人、新能源新材料和先進製造業等具有香港發展優勢的產業。同時制定香港新型工業長期發展方案，鼓勵傳統製造業利用創科升級轉型，強化相關專業服務，推動新型工業化創新，以支持實體經濟高質量發展，更好融入國家發展大局。



“在重視基礎研究的同時，更注重產業轉化。”黃志光表示，政府推出了100億元的“產學研1＋計劃”，激勵產學研協作，進一步推動“從一到N”的科研成果轉化和產業發展；政府亦推出100億元“新型工業加速計劃”，鼓勵企業利用創新科技實現智能化製造，提升競爭力。



研發平台聚焦醫療科技及AI



在創科基建方面，黃志光指出，政府已成功設立了兩個InnoHK研發平台，分別為聚焦於醫療科技，以及人工智能及機器人相關研發。目前正籌備興建第三個研發平台的工作，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展。位於河套地區的港深創科園，第一期發展的首三座大樓將於年底陸續落成，另外五座大樓預計在未來五年內全部落成。“河套區港深創新及科技園督導委員會”已成立，且《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》的草擬已在最後階段，目標在近期發布，願景是把合作區打造成為國家培育新質生產力的重要策源地。他相信，隨著香港園區的大樓陸續落成，首批來自生命健康科技、人工智能和數據科學等園區支柱產業的租戶將在明年開始陸續進駐。