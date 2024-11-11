中大收800非本地生　海外生占四成

中大入學及學生資助處處長王家徹教授（左一）表示，保持學生質素即是維護“留學香港”品牌的聲譽與品質。（大公報） 中評社香港11月11日電／大公報報導，近年，香港教育局逐步提升八所政府資助大學招收非本地生的比例，以擦亮“留學香港”品牌。2024年度香港中文大學（中大）招收約800名非本地生，其中非華裔學生占四成。



中大表示會加強相關配套設施和服務，為同學提供良好的教與學氛圍。中大亦強調各個大學需攜手合作以創造並增強品牌認受性，通過“走出去”讓當地學生和雇主認識“留學香港”品牌的實力。



不會為數額降收生要求



中大入學及學生資助處處長王家徹教授介紹2024年招生情況時指出，本學年中大招收了27個國家、共約800名非本地本科生，其中內地生占六成、非內地生占四成，占限額約25%。王家徹表示沒有“跑數”壓力，“中大不會因為要追求達到40%的非本地生比例而降低收生要求。”王家徹形容保持學生質素即是維護“留學香港”品牌的聲譽與品質。同時，中大已設立了五年計劃，將綜合考慮學校的配套設施及師資力量來確定招生規模。



王家徹認為最好的和最有力的招生方式是建立“口碑”，借助學生們之間的口口相傳推廣“留學香港”的品牌。為此，學校需完善基礎設施，包括硬體和師資力量，讓本地學生與非本地學生有一個良好的學習體驗。



“住宿對於非本地學生很重要”，王家徹指出，中大目前正在積極建設宿舍，旨在確保為非本地學生提供至少三年的住宿機會，並考慮購置物業以增設宿舍。王家徹又表示，師資力量同樣至關重要，為了保持學校在全球教育領域的地位並吸引更多非本地學生，師生比例必須根據學生人數的增長進行適時而靈活的調整，確保每位學生都能獲得充分的教育資源。

