港澳工程師獲內地職稱有利拓寬業務

圖：港澳工程專業人才職稱評價試點工程師代表，獲頒發職稱證書。（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，活動開幕式上，廣東省人社廳、香港特區政府發展局相關負責人共同向12名港澳工程專業人才職稱評價試點工程師代表頒發職稱證書，他們是去年廣東發布《關於開展粵港澳大灣區港澳工程專業人才職稱評價試點的工作方案》（《工作方案》）後，首批獲頒職稱證書的港澳工程師。



為推進大灣區人才評價規則銜接機制對接，去年7月底，廣東印發《工作方案》，提出改革管理模式、優化評價標準、創新評價方法、完善評價組織等多項任務，實施試點專業為工程系列建築（建築施工、建築工程管理、建築工程質量檢測）、岩土、公路、電機、測控儀器等五個專業，時機成熟後擴大到工程系列的其他專業。



賓尼斯工程顧問有限公司董事總經理郝炎工程師表示，公司近年來積極開拓內地市場，但在項目申請過程中，往往對職稱有要求，這也是香港企業和工程師遇到的最大困擾之一。為此，香港企業在申報和承攬項目時，只能和當地的設計院合作，港方的業務範圍受限，無法最大化發揮優勢。如今，職稱評價機制的打通，將有利於香港工程師拓寬內地業務，也將推動大灣區人才互通。



香港工程師協會資深委員楊廣通此次獲得專家專業的正高級職稱，也是第一批參加考試的香港工程師。“今年6月，內地組織的考試在香港舉行，涵蓋不同職稱，包括助理工程師、工程師、副高級工程師、正高級工程師等。我一個月後就收到通知，我申請的正高級職稱已通過了考試。”



已獲得內地正高級職稱的梁黃顧建築師（香港）事務所（LWK）董事陳天揚表示，除了有利於投標，在內地獲得職稱的香港專業人士，對評定省市專家、人才評級亦利好，這相當於為香港業界打開了一扇大門。