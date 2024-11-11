白宮易主　日鐵收購美鋼案增變數

（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報轉編《日本經濟新聞》報導：美國大選結束，日本製鐵公司（日鐵）收購美國鋼鐵公司（美鋼）計劃重新開始審查。日鐵副會長兼副社長森高宏稱，有望在美國政府交接之前實現收購。但熟悉美國情況的律師指出，該計劃可能被交給特朗普新政府審查，而特朗普在大選前曾公開表示反對收購，收購計劃能否實現仍難以預料。



美鋼總部位於關鍵搖擺州賓夕法尼亞州，為爭取工會選票，美國兩黨在競選期間均反對日鐵收購美鋼。森高宏7日稱，美國大選結束，可以討論“交易的本質”了，美日雙方都沒有理由再推遲。對於在今年12月底之前完成收購的目標，森高宏表示，只要沒有新的“重大決策”，肯定能夠完成。



收購所需程序還有兩個沒有走完，即美國司法部的反壟斷調查和美國外國投資委員會（CFIUS）的安全審查。日鐵9月重新提交安全審查申請，審查期最長為90天，預計12月底之前將有決斷。但熟悉美國當局應對的律師井上朗稱，這宗收購案備受關注，美國現任政府可能不會做出決定，而是會將其交給明年1月上任的特朗普政府。森高宏稱，若特朗普反對，他將“去談一談”。日鐵今夏聘請美國前國務卿蓬佩奧作為顧問，以建立與特朗普談判的人脈。但特朗普9日表示，不會邀請蓬佩奧加入新政府。