日本今日再選首相　石破茂有望留任

左圖：石破茂有望繼續擔任日本首相，但將面臨嚴峻考驗。\美聯社；右圖：日本在一個多月時間裡兩次舉行首相指名選舉。圖為日本國會10月1日選舉首相。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報綜合報導：日本定於11日召集特別國會，進行首相指名選舉。自民黨和公明黨組成的執政聯盟在10月底的眾議院選舉中失利，未保住過半數議席，因此首相指名選舉很可能無法第一輪結束，現首相石破茂將與最大在野黨立憲民主黨黨首、前首相野田佳彥進行第二輪對決。由於在野黨陣營內部分歧嚴重，石破茂有望留任，但在執政聯盟淪為“少數派”的情況下，他將面臨嚴峻考驗。



日本11日召集第215屆特別國會，舉行首相指名選舉。根據選舉規則，首輪投票中獲得逾半數選票者將成為新首相；若無人得票過半數，得票數前兩名的候選人將進入決勝輪，獲得相對多數選票者勝出。在10月27日舉行的眾議院選舉中，自民黨和公明黨組成的執政聯盟僅得到215席，即便加上捲入黑金醜聞、以無黨派身份參選的萩生田光一等6人，也衹有221席，未達到233席的過半數門檻。因此，石破茂和野田佳彥預計將進入決勝輪。這種情況此前只出現過4次，上一次發生在1994年。



日媒指出，在野黨陣營在首相人選上並未達成一致，這對石破茂有利。占據148個眾議院席位的立憲民主黨支持野田佳彥，但另外兩個主要在野黨日本維新會和國民民主黨計劃投票給各自的黨首，意味著石破茂很可能將在決勝輪擊敗野田，被選為第103任首相。共同社表示，第二屆石破茂內閣將於11日當天啟動，衹有3名成員出現變動，分別是江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接任法務大臣、中野洋昌接任國土交通大臣。



石破茂與特朗普通話時間太短



石破茂已在為首相指名選舉後的外交活動做準備。7日美國大選結果出爐後，石破茂致電美國候任總統特朗普表示祝賀，並表示希望盡快與其會面。但日媒注意到，這次通話只持續了5分鐘，比特朗普與其他國家領導人的通話時間短。自民黨政調會長小野寺五典10日解釋說，這是因為石破茂“為特朗普著想”。小野寺稱，特朗普似乎還想多說一些，但他是中斷會議來接石破茂的電話，石破茂因此長話短說，讓特朗普回去開會。



日本明海大學教授小穀哲男分析稱，石破茂政權基礎薄弱，特朗普可能懷疑他是否可以信任、是否有能力履行承諾；另一方面，特朗普也可能提出過分的要求，例如要求日本承擔更多防衛經費，或在貿易方面做出重大讓步。前大阪市長、日本維新會創始人之一橋下徹指出，特朗普最注重利益，反感長篇大論，而石破茂喜歡講理念。

