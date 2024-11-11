中評社北京11月11日電／網評：實幹興港 勇立潮頭

來源：大公報 作者：盧金榮（全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長）



日前，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，夏寶龍主任在會上聽取各界在國家全面深化改革及擴大高水平對外開放過程中的部署與建議。此次會議不僅是思想的交流，更是又一場凝聚共識、激發信心、鼓勵我們奮勇領跑的大動員。



夏寶龍主任強調，必須堅持“以港為家、倚港興業”，鞏固和提升香港的傳統優勢，同時培育新的增長動能。在融入國家發展大局的同時，也要推動香港實現更高質量的發展。



從習近平主席和夏寶龍主任多次的講話之中，我們深感國家對香港工商界的高度重視，以及對我們能在建設國家、推動香港繁榮方面貢獻更大力量的強烈希望。而是次與會的工商界朋友們，無不展現出對香港的深厚情感與堅定信念。他們懷抱發展藍圖，以實際行動表達對國家和香港的熱愛。



當前，香港正面臨著內外環境的深刻變化，經濟﻿復甦的阻力仍大，尤其是美國總統大選結果對全球貿易帶來的不確定性，對香港的影響不容忽視。然而，歷史告訴我們，風險中往往蘊藏著機遇。國家陸續推出多項重磅的經濟刺激政策，行政長官在施政報告中亦提出諸多突破性計劃，還有最新簽署的CEPA服務貿易修訂協議，都為香港帶來了新的動力。



近期，愈來愈多的海外和內地企業選擇在香港落戶，今年IPO市場有望重回全球前三，亦有國際知名人士如奧蘇利雲等移居香港，均印證了香港的強大吸引力。外界能夠看到香港的美，而身為香港人，更應該挺身而出，主動說好香港故事，展示香港的機遇與優勢。根據廠商會早前所作的調查，超過一半的會員企業考慮在香港擴大投資，這無疑是對香港未來投下的信心一票。



加快成為全球創新高地



回顧數十年前，香港工商界以創新精神在尚未開發的內地城市開疆辟土，在世界舞台上揚帆遠航。今天，我們正處於歷史的交匯期，更應發揮這種精神和智慧，肩負起推動香港和國家共同發展的重任。

