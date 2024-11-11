富權：“新兩國論”燃燒到“國籍”領域？

中評社香港11月11日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：“新兩國論”燃燒到“國籍”領域？以為文章內容。



賴清德拋出“新兩國論”後，一眾民進黨政客跟隨起舞，將之具體運用於各個領域。最新的發展狀況，是在“國籍”領域。日前民進黨發言人吳崢質疑台灣民眾黨候任“不分區立委”李貞秀仍具有中華人民共和國國籍，將成為“中華民國”歷史上第一個真的中國人“立委”，觀看“國家機密”，將有“國安”洩露風險。



吳崢所提到的李貞秀，一九七三年出生，從湖南嫁到台灣超過三十年，從政前曾在多家電子公司工作，育有五名子女，加入民眾黨成為終身黨員，並投入二零二二年“九合一”地方選舉輔選團隊，之後被提名民眾黨“不分區立委”候選人，排名第十五。由於民眾黨在“二零二四”大選中獲得分配八個“不分區立委”議席，而民眾黨對“不分區立委”設有“二年條款”，現任八位民眾黨“不分區立委”任職兩年後必須辭職，由該黨“不分區立委”候選人名單中排序第九至第十六名遞補上任，因而排名第十五名的陸配李貞秀，將於二零二六年底“輪換”時，有機會遞補成首位大陸籍“立委”。因此，李貞秀目前在民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌的辦公室擔任助理，進行“實習”。



吳崢開了個頭，引發了議論。陸委會副主委梁文傑前日在前赴“立法院”“外交及國防委員會”報告《美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響》並備質詢時，有民進黨“立委”跟隨吳崢的質疑並要求梁文傑作出回應。梁文傑回應說，根據《國籍法》規定，擔任公職不能有“雙重國籍”，《兩岸人民關係條例》只保障參政權，但就任公職要回到《國籍法》。



昨日，陸委會主委邱垂正在出席陸委會第七屆“eye台灣win兩岸”短片徵選競賽頒獎禮時，也被記者問及這個問題。邱垂正表示，由陸委會主管的《兩岸人民關係條例》與由“內政部”主管的《國籍法》沒有衝突。依據《兩岸關係條例》二十一條規定，中國大陸人士在台灣設有戶籍滿十年，才能夠登記成為公職人員候選人。這是為了保障原籍中國大陸人士在台灣的參政權，以及維護“國家安全”與“自由民主憲政秩序”的條文，所以設有十年條款；倘若選上了，在要任職公職人員時，這就必須適用其他法律，也就是滿足《國籍法》的要求。而依據《國籍法》第二十條規定，擔任公職人員時，必須放棄其他國家的國籍，任何國家都一樣，不管這個國家是不是我們“中華民國”有承認的與否，都必須放棄當初原國籍，只擁有“中華民國國籍”。所以擔任公職人員時，必須放棄原國籍，也就是放棄非“中華民國”的國籍。如果說在任職時發生法律適用疑義，或有無法放棄的困難時，應該向主管機關請求協助，也就是“內政部”。



而“內政部”昨日更是正式發出新聞稿，聲稱《國籍法》第二十條已明文規定國民兼具外國國籍者，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍。此規定係為確保國民擔任公職者，負有“國家忠誠”義務。“內政部”重申，為避免國人兼具外國國籍者，擔任民選公職人員之情事發生，已於二零零九年三月三十日函請各級民意機關及縣（市）政府於他們就職前，告知如兼具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。簡言之，凡具有“中華民國國籍”以外之國籍，均應放棄。

