中評社北京11月11日電／網評：夏寶龍促香港工商界觀大勢有擔當

來源：大公報 作者：屠海鳴（（本文作者為全國政協港澳台僑委員會副主任，香港新時代發展智庫主席，暨南大學“一國兩制”與基本法研究院副院長、客座教授））



中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室11月8日在深圳召開2024年香港工商界人士座談會。十三屆全國政協副主席、中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在座談會上的講話中，希望大家要深入學習貫徹習近平總書記給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，以實際行動詮釋愛國愛港豐富內涵，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。



夏寶龍對香港工商界、企業家提出六點希望，其中講到：“堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻。”這是中央希望香港工商界、企業家要有長遠眼光和大局意識，觀大勢，有擔當。



如何觀大勢？夏寶龍指出，就是要看到世界百年未有之大變局加速演進、新興經濟體快速發展的大趨勢；要看到中國國際地位不斷提升、經濟實力不斷增強的大趨勢；要看到粵港澳大灣區整合三地優勢、成為全球一流的“創新極”、“增長極”的大趨勢；要看到“一國兩制”的香港實踐越來越精彩的大趨勢。夏寶龍專門提到世界經濟“東升西降”的新變化、新發展。以中國為代表的新興經濟體增速遠高於西方發達國家，以“金磚國家”為例，按購買力平價計算，2023年，金磚國家占全球國內生產總值（GDP）的三分之一，而七國集團經濟體的比重降至29%。



怎樣有擔當？夏寶龍指出，就是要把建設美好香港當作自己的責任、使命和不懈地追求，支持行政長官、配合特區政府拓展發展新空間、改善民生，主動承擔社會責任，在貢獻香港、造福市民的過程中，成就自我，促使基業長青。



夏寶龍的上述寄語，言近旨遠、微言大義，全面傳遞了中央對香港工商界、企業家關愛和期望；從香港經濟社會矛盾普遍性與特殊性的視角，深刻揭示了“一國兩制”的科學邏輯、實踐規律和香港的發展走向，香港工商界、企業家應深入思考、坐言起行，更好地履行社會責任。