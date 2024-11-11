富權：特朗普宣布不用蓬佩奧黑莉讓民進黨心涼

中評社香港11月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：特朗普宣布不用蓬佩奧黑莉讓民進黨心涼。以下為文章內容。



特朗普在美國總統大選中獲勝後，台灣地區民進黨當局對其“內閣”班子深感興趣並顯得很關切。當有某些美國媒體放風，謂蓬佩奧將會回任國務卿，或改任國防部長時，民進黨人“普大喜奔”、彈冠相慶。因為蓬佩奧被民進黨人稱為“最親台的美國國務卿”，他的重任國務卿，將會把“疑賴論”一掃而空。另外，民進黨當局對在出任美國駐聯合國大使時，公開發表了不少“挺台”言論，甚至主張台灣當局“有權”加入聯合國的黑莉，是否將會重新“出山”，也極為期盼，希望能有對台灣當局有利的職務安排。



但在上週六晚，特朗普在“真相社交平台”發推說，他的新內閣，不會有這兩人：前駐聯合國大使黑莉、前國務卿蓬佩奧。特朗普說感謝他們在第一屆政府時的貢獻，但在新一屆政府，可以明確告訴大家，不會要他們入閣。



這就讓民進黨當局從頭澆了一盤冷水。儘管說，特朗普在再次上台後，其對華尤其是台海政策可能仍然將會是“不按牌理出牌”，難以預測，但卻將會以利於台灣地區作為圍遏中國大陸的“棋子”使用，然而特朗普卻決定不讓蓬佩奧及黑莉入閣，民進黨當局在繳交了“保護費”之後能夠獲得多少“保護”？就將會成為“虧本買賣”。



誠然，特朗普之所以決定不用蓬佩奧及黑莉，不僅僅是從這兩人與自己的外交政策意圖有較大距離，可能更多的是以“忠誠度”及曾經對自己再次參選總統構成重大威脅切入。實際上，蓬佩奧曾在特朗普第一任任期內擔任國務卿和中央情報局局長，儘管二人並未發生過激烈衝突，但蓬佩奧曾經多次批評特朗普，包括他的財政政策等，這讓特朗普頗不開心。就連蓬佩奧在特朗普卸任後出版的回憶錄《寸土不讓》一書中，除了是大爆前總統特朗普政府的內鬥八卦，引來昔日同僚不滿之外，蓬佩奧還透露，二零二零年新冠疫情爆發初期，為避免激怒中國國家主席習近平，特朗普要他“閉嘴”，別再公開批評北京。



而在特朗普卸任後，遇到諸多困境之時，蓬佩奧卻“反戈一擊”，在特朗普背後捅了一刀，公開表態支持拜登司法打手史密斯調查特朗普所謂私藏機密文件案，並說他作為中情局長和國務卿接觸到大量機密檔，不可想像私自帶回家。他根本不提這是對特朗普的政治迫害，因為奧巴馬、彭斯、拜登都把白宮文件帶走，為什麼不調查他們？為什麼“雙標”？蓬佩奧、將機密檔帶回私人宅邸，更曾暗指特朗普“自尊心脆弱、拒絕承認現實”，呼籲共和黨人不要追隨他。



蓬佩奧當時這樣做，是要對仍然有意再次參選總統的特朗普實施“趁佢病，攞佢命”，在“砌低”特朗普後，爭取共和黨提名自己參加二零二四年美國總統大選。後來眼見特朗普越戰越勇，將有機會獲得共和黨再次提名後，雖然正式宣佈他將不參加二零二四年美國總統競選，並在個人推特上發表公開聲明稱這是他與妻子經過深思熟慮數月後做出的決定，但卻並未表態就此轉向支持特朗普。《紐約時報》稱他還“隱晦”地對特朗普提出批評，指其頻上頭條博關注，表示自己將支持一個“提出問題並真正解決問題”的候選人。

