中國電影聯合展台亮相第45屆美國電影市場

圖：“中國電影聯合展台”日前參加第45屆美國電影市場。（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，11月5日至10日，第45屆美國電影市場（American Film Market）在拉斯維加斯舉辦。在國家電影局指導下，中影集團中國電影合作制片公司於展會設立“中國電影聯合展台”，集中展示中國電影最新發展成就，推廣優秀國產影片，推介中國電影企業，務實促進中外電影領域交流與合作，推動國產電影對外貿易。



作為全球最為重要的電影交易市場之一，美國電影市場每年吸引來自80多個國家或地區的數千名從業者齊聚一堂，共同參與為期6天的版權交易、影片展映以及相關論壇活動。今年是“中國電影聯合展台”第二年參加美國電影市場。中國電影股份有限公司、華夏電影發行有限責任公司、上海電影集團、珠江電影集團、瀟湘電影集團、博納影業集團、江蘇幸福藍海影業、上海華人影業、中國電影資料館、中國電影基金會、北京電影學院、北京國際電影節、上海國際電影節等55家國內優質電影機構“組團出海”。其中，不少機構同時擔任“買家”與“賣家”的角色，既考察海外項目，也向全球同行推薦中國影片。



得海外同行青睞



此次，“中國電影聯合展台”共帶來了201部電影項目，包括《射雕英雄傳：俠之大者》《只此青綠》《白蛇：浮生》《笑傲江湖.曲一》《鄭和下西洋1：滄海幽冥》等展現中華優秀傳統文化和中華美學精神的影片，《走走停停》《好工作！》《好東西》《長沙夜生活》《雲邊有個小賣部》等現實題材影片，《開心超人之逆世營救》《燃比娃》《落凡塵》《雄獅少年2》等動畫電影，以及《里斯本丸沉沒》《雪豹》《再會長江》《康熙與路易十四》《偉大征程》等紀錄電影，其中既有在國內市場表現突出的作品，也有備受期待的未上映項目。



有參展企業代表表示：“目前全世界電影產業都面臨著新的挑戰和機遇，溝通交流對於大家來說必不可少，這次隨‘中國電影聯合展台’參加美國電影市場，就是希望能與全球同行深入交流，建立全面、穩定的合作渠道，推動中國與世界電影的融合發展。”