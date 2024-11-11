AI機器人畫作拍出逾百萬美元

5月30日，在瑞士日內瓦舉行的2024年“人工智能造福人類全球峰會”上，繪畫藝術家機器人“艾達”（Ai－Da）在畫畫。（圖源：新華社） 中評社北京11月11日電／據新華社報導，蘇富比拍賣行8日以高達108.48萬美元（約合779萬元人民幣）拍出人工智能（AI）機器人“艾達”的畫作《AI之神》。這一價格遠超先前的預估價格。



據美國有線電視新聞網報導，《AI之神》為數學家艾倫·圖靈的肖像，長162.5厘米，高230厘米。圖靈是英國數學家和二戰英雄，主要從事數理邏輯、純數學、計算機科學、理論生物學方面的研究，被譽為“計算機科學和人工智能之父”。



這是全球首次有機器人“藝術家”獲得大型拍賣行青睞，因此吸引多方關注。《AI之神》開拍後獲得27次競價，最後被一名沒有公開姓名的買家拍得。



“艾達”是一個人形機器人，外表是女性形象，短髮、大眼睛，眼睛裡裝有攝像頭。“她”由英國藝術家艾丹·梅勒與英國一家機器人公司合作製造，2019年問世，可以使用大語言模型與外界交流，曾經創作多幅畫作，贏得贊譽。



梅勒在一份聲明中說，每次創作之前，“艾達”都會與其研發團隊“討論”想畫的內容。“創作這幅畫作前，我們與‘她’討論了‘AI向善’的問題，這導致‘艾達’提出，‘她’想畫圖靈這個人工智能發展史上的關鍵人物。”