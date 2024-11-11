中評社北京11月11日電／網評：“六個需要”為香港工商界指引方向

來源：大公報 作者：劉逸群



11月8日在深圳舉行的2024年香港工商界人士座談會，不僅時機重要，傳遞的信息更為重要。夏寶龍主任在講話中強調，“要以實際行動詮釋愛國愛港”，並就建設美好香港提出“六個需要”，涵蓋以港為家、開拓創新、支持政府、承擔責任、愛國護港、融入大局；不僅如此，還明確就香港的“三大中心”、創科發展、旅遊業態升級等具體方面提出希望。夏寶龍主任的講話，對於當前處於發展關鍵階段的香港開創新局面，尤其是發揮好香港工商界力量、推動工商界擔當作為，具有重要的指引意義。工商界應以實際行動展現對香港對國家的責任擔當。



今年7月，習近平主席給祖籍寧波的香港企業家回信，包含著深刻寓意和殷切期待。夏寶龍主任希望各界深入學習貫徹重要回信精神，並指出，香港工商界和企業家要正確認識自身事業發展與香港發展、與國家發展的關係。“國家發展好，香港發展好，工商界和企業家的事業就能發展更好。”



當前香港內外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰，也迎來新的機遇。事實一再證明，唯有把握好自身發展與香港發展、國家發展的關係，才能看清歷史大勢、發展大勢，也才能有開創更大格局、發揮更大作用的底氣。夏寶龍主任寄語香港工商界和企業家，作為推動經濟發展的主力軍，應當勇於擔當、挺身而出。這是工商界大有作為、大展拳腳的時代機遇，也是建設好香港、發展好自身產業的歷史機遇，香港工商界未來要在六方面持續發力：



第一，需要大家堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢。香港工商界從來都是香港發展的核心力量，過去每一次產業迭代，都發揮了至關重要的作用。一段時間以來，受外國勢力的抹黑，一些人看淡香港前途，將資產遷離香港，這樣的做法是極其短視的。無數的事實說明，以港為家，香港工商界才有做大做強的基礎；倚港興業，香港工商界在面對變幻莫測的世界政經形勢下，才能有戰勝挑戰、開創新局面的底氣。堅定這樣的立場，發揮自身優勢為鞏固提升香港傳統優勢貢獻力量，自身發展空間必將更為廣闊。