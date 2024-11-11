中評社北京11月11日電／網評：做個“倚港興業”的“超級增值人”

來源：大公報 作者：施維雄（全國政協委員、大灣區進出口商業總會名譽會長）



2024年11月8日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室召開了2024年香港工商界人士座談會。在座談會上，夏寶龍主任強調“以港為家”、“倚港興業”這兩個詞，最讓筆者印象深刻。



筆者認為，“倚港興業”這個說法，意味著新的機遇、新的責任和“有運行”的新定位。具體而言，香港工商界的每位參與者有必要從“超級聯繫人”，轉型升級為“超級增值人”。



最近5年，不論香港或祖國，乃至全球，變化幅度和頻率之大讓人驚詫，或許這只是百年未有大變局的序曲。當下，機遇正在融合，紛爭轉趨激烈。正向機遇和負向挑戰，並存且互相博弈。很多人以前推崇的“自由經濟學”，事實上在全球範圍內已轉型為“政策經濟學”。



因此，夏寶龍主任在特定場合寄語香港工商界要“鞏固住、提升好香港傳統優勢”和“積極探索新產業新業態”，同時要“堅定支持特區政府落實長遠發展規劃”，才能支持香港逐步拓展出發展的新空間，保障香港培育出能適應未來變化的新動能。



為何筆者認為夏寶龍主任提到的“倚港興業”，意味著新機遇和責任？原因是香港回歸祖國以來，尤其是國家把粵港澳大灣區建設納為國家戰略以來，各種要素趨向融合貫通，產生可持續增長的化學反應和動力，大灣區“超級大都會”雛形漸現。因此，“香港要融入國家發展大局”的提法，越來越成為本港的主流聲音和共識。對此，工商界必須要有“主動對接國家戰略，發揮香港所長”這種雙向奔赴的思維，才能在貢獻國家的同時，推動香港更好發展、保持長期繁榮穩定。