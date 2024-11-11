以色列首次承認製造黎巴嫩通信設備爆炸事件

2024年9月18日，在黎巴嫩貝魯特的通信設備爆炸遇難者葬禮上，一名真主黨成員為手中的對講機卸下電池。（來源：新華網） 中評社北京11月11日電／據新華網報導，以總理內塔尼亞胡在當天召開的內閣會議上首次承認針對黎巴嫩真主黨成員製造了通信設備爆炸事件。



報導援引內塔尼亞胡的話說，儘管遭到以色列國防機構負責人和一些政府高級官員的反對，但以色列仍執行了“傳呼機行動”並消滅了真主黨前領導人納斯魯拉。



9月17日和18日，黎巴嫩接連發生傳呼機和對講機等通信設備爆炸事件，累計造成37人喪生、約3000人受傷。以方一直未對這一事件作出正面回應。



此外，根據以軍10日發表的聲明，多枚黎巴嫩真主黨的“發射物”從黎巴嫩越境進入以色列。新華社記者手機安裝的預警系統顯示，以色列北部城市海法及加利利湖一帶多個城鎮當天頻繁拉響防空警報。



去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時向以色列北部發動襲擊，以軍空襲和炮擊黎南部目標進行報復。今年9月黎巴嫩發生通信設備爆炸事件後，黎以衝突陡然升級。以色列持續空襲黎首都貝魯特南郊等地，納斯魯拉、薩菲丁等多名真主黨高層死於以軍空襲。據黎巴嫩公共衛生部本月9日公布的統計數據，自去年10月初以來，黎巴嫩真主黨與以色列的衝突已在黎造成3136人死亡。