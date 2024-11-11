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機場臨時航空管制 俄擊落32架烏無人機
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2024-11-11 14:45:49
（來源：新華網視頻截圖）
中評社北京11月11日電／據新華網報導，俄羅斯聯邦航空運輸署10日發布通報說，莫斯科多莫傑多沃機場、茹科夫斯基機場和謝列梅捷沃機場當天實施臨時航空管制，以確保航班安全。
莫斯科市市長索比亞寧10日在社交媒體上發文說，截至目前俄羅斯防空系統擊落了32架飛往莫斯科的烏克蘭無人機。
莫斯科州州長沃羅比約夫在社交媒體上說，墜落的無人機碎片造成當地一名居民受傷，兩棟房屋起火，傷者已被送往醫院救治。
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