特朗普新政府　蓬佩奧被踢出局

特朗普（左）6日勝選後做出慶祝手勢。（來源：大公網） 中評社北京11月11日電／據大公網報導，美國當選總統特朗普9日在社交媒體宣布，不會邀請前美國駐聯合國代表黑利和前國務卿蓬佩奧入閣。此前，不少媒體認為特朗普的新內閣將挑選出他“最忠實的支持者”，這次公開排除兩位曾強烈“批評”過特朗普的候選人，更是印證了人事任命“政治分贓”的猜測。特朗普團隊目前已著手進行權力交接事宜，白宮方面表示，應現任總統拜登邀請，兩人將於當地時間周三早上在白宮會面。



特朗普9日宣布已排除黑利和蓬佩奧入閣的可能性。他在自家社交媒體“真相社交”（Truth Social）中表示，“我不會邀請前聯合國大使黑利和前國務卿蓬佩奧加入正在組建的特朗普政府。我非常喜歡且感激以前與他們所展開的合作，並感謝他們對我們國家的服務。”



據美媒報導，特朗普及其團隊一直在籌組新內閣，而候選人的“忠誠度”是重要參考標準。



現年52歲的黑利曾在特朗普政府擔任美國駐聯合國代表。她在共和黨黨內初選中曾與特朗普競爭，但在3月選擇退出選舉。在初選期間，黑利曾猛烈抨擊特朗普，並聲稱自己是唯一能夠擊敗拜登的共和黨候選人。在10月底接受採訪時，黑利批評特朗普競選團隊，稱其言論正在趕走女性和少數族裔。直到大選日前兩天，她收回了對特朗普的批評，在《華爾街日報》發文稱“特朗普顯然是比哈里斯更好的總統人選”。不過，黑利在今年8月稱，自己沒有興趣在特朗普政府任職，並稱“競選從來不是為了一個職位”。



在阿肯色州聯邦參議員科頓7日表示不入閣後，蓬佩奧成為國防部長熱門人選。在特朗普首個任期，蓬佩奧先後擔任中央情報局局長和國務卿。蓬佩奧也曾考慮過競選總統，但去年4月放棄參選。蓬佩奧曾批評過特朗普的政府開支政策。在特朗普因身陷“密件門”醜聞時，蓬佩奧還公開支持特別檢察官史密斯的調查。他還警告說，共和黨人需要提防“那些自我脆弱、拒絕承認現實的人”，被認為是在影射特朗普。