滯留太空逾150天　美太空人健康引猜疑

女太空人威廉姆斯被發現面容消瘦。（來源：大公網） 中評社北京11月11日電／據大公網報導，滯留國際空間站（ISS）逾150天的美國女太空人威廉姆斯，在近期公開的照片中被發現暴瘦，引發外界對其健康狀況的擔憂。美國太空總署（NASA）予以否認，稱威廉姆斯健康狀況良好，醫生已著手助其增重。



引發擔憂的照片據稱拍攝於9月9日，畫面中59歲的威廉姆斯憔悴不堪，臉頰凹陷，身軀明顯消瘦。一位直接參與威廉姆斯相關任務的NASA員工表示，“她已瘦成皮包骨，當務之急是幫她遏制體重減輕，希望能助其增重。”消息人士稱，NASA醫生在一個月前就已在協助威廉姆斯增重。NASA7日發布聲明，稱沒有過度關心威廉姆斯體重減輕的問題，並表示所有NASA太空人健康狀況良好。



NASA消息人士透露，受到新陳代謝變化的影響，太空人每天攝取熱量是在地球的2倍，但由於滯留太空，威廉姆斯無法維持太空人必須的高熱量飲食，導致體重下降。另一方面，太空人必須每天運動2小時以上，才能在零重力環境維持肌肉量與骨密度，如此一來會消耗更多熱量。據報導，威廉姆斯為了增重，每天攝入熱量可能要達到5000卡。NASA多份研究顯示，太空旅行對於女性的生理影響更嚴重，肌肉流失速度高於男性太空人。



今年6月5日，威廉姆斯與搭檔威爾莫爾執行波音“星際客機”首次載人航天任務，飛赴國際空間站。任務原計劃8天返回，但因“星際客機”技術故障，兩人被迫滯留國際空間站至今，直到明年2月才能夠搭乘SpaceX飛船返航。截至11月10日，兩人已滯留太空158天。

