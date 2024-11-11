月背月壤現身中國航展

（來源：央視新聞） 中評社北京11月11日電／據央視新聞報導，11月11日上午，在第十五屆中國航展現場，嫦娥六號從月球背面采樣返回的月壤樣品在展館亮相，這是嫦娥六號取回的月背月壤樣品首次亮相中國航展。



2024年6月，我國探月工程嫦娥六號任務順利完成人類首次從月球背面采樣的壯舉，帶回了1935.3克珍貴樣品。本屆航展觀眾有機會近距離觀看月背月壤樣品。