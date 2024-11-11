鄰裡漏水噪音糾紛　納入社區調解先導計劃

圖：林定國表示，“社區調解先導計劃”可處理社區日常糾紛，包括鄰里之間有關漏水及噪音等問題。（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，特區政府近年積極推動調解服務，打造香港成為“調解之都”。新一份施政報告預告將推出“社區調解先導計劃”增加培訓，推動調解文化。律政司司長林定國昨日在一個電視節目表示，先導計劃可處理社區日常糾紛，包括鄰裡之間有關漏水及噪音等問題，期望一年內有部分工作能落實，做到先行先試，之後再逐步擴展。



“唔使下下都法庭見”



林定國期望新的先導計劃能幫助政府瞭解社區需要，並增加市民對調解的認識，協助市民使用調解服務。他舉例說，司法機構一向鼓勵市民先用調解解決爭議，在家事法庭，個案開始訴訟後，須讓法庭相信個案已嘗試透過調解解決，法庭才會排期。林定國指出，上法庭既費時失事、傷感情、亦會造成心理壓力和法律費用，“唔使下下都法庭見”。他希望最終每宗民事商業案件都嘗試先用調解解決。



至於目前香港法例沒有明確規定調解員資格要求，林定國透露正研究如何規管調解員資歷，已成立相關專家組及工作組，希望提高調解員誠信和專業水平，會思考是否引入發牌制度或“Q嘜認證”等。他指出，如果引入發牌制度，可能會減少調解員數目，阻礙推廣調解，政府會研究如何小心平衡。



對於有意見提出改革甚至取消陪審團制度，林定國指出，基本法保障香港的陪審制度，社會可討論如何優化改善，但政府暫時無計劃帶頭討論。他說，運作細節是否要優化，優化空間目的是什麼，要慎重考慮社會意見，最終目標是令制度有效和公平解決法律問題，任何改變都須經過成熟思考和討論。