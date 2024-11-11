房屋局：因應實際情況　過渡屋靈活調配資源

圖：社區組織協會昨日聯同約30名籠屋、板間房和㓥房居民召開申訴會，討論政府規管㓥房措施。（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，施政報告提出立法取締劣質㓥房，坊間關注相應的安置措施。社區組織協會建議政府擴闊㓥房定義，涵蓋籠屋和板間房，並制訂安置政策，以免有㓥房戶流離失所。



房屋局局長何永賢表示，靈活調配過渡性房屋資源，因應實際情況，調整甲乙類租戶比例，最多可下調至二八比，現時已提供逾6500單位，供屬於乙類的不適切居所住戶申請。



現時的過渡性房屋設兩類申請，其中甲類，是輪候公屋不少於三年人士；乙類則居於不適切住房的人士、或有迫切需要但未符合輪候三年以上的家庭的人士。



房屋局局長何永賢昨日在社交平台撰文，提到自上月底開始，房屋局已向營運過渡性房屋的機構公布，因應個別項目的實際情況，可更靈活調整甲乙類租戶比例，由早前的八比二（80：20）下調至最多五五比（50：50），在特定情況下更可以下調至最多二八比（20：80）。



12項目已調整供應比例



她指出，現時已有12個項目調整了甲乙類比例，九個調整為五五比（50：50），另有三個調整為六四比（60：40）；在現有約17900個過渡性房屋單位中，可供乙類租用的單位超過6500個。



何永賢提到，鄰近紅磡港鐵站的“善匯”、大埔的“樂善村”及“善樓”、元朗的“路德會雙魚薈”、“路德會七星薈”及“新田部屋”，以及打鼓嶺的“博愛升平村”，仍有一定數量的乙類單位，可供有需要的合資格市民申請。