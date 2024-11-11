籠屋住客無力租㓥房　盼獲支援

圖：黎先生居住的籠屋單位月租2600元，他表示沒能力住在環境較好的單位，“希望政府可以幫幫手”。（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，施政報告提出立法規管㓥房，但不包括床位寓所，俗稱“籠屋”。有市民居住床位寓所近10年，即使有意搬遷至㓥房，卻難以負擔租金，期望政府關心愛護住在籠屋的基層居民，提供安置。



500呎單位分拆20多床位



現時面積不足八平方米的㓥房，月租由2600元至3600元，惟面積八平方米以上的㓥房，現時租金約4000元以上，貧窮戶難以負擔，部分人選擇租金更低的床位寓所，俗稱“籠屋”。



社區組織協會表示，早前接觸分拆12夥或以上床位的單位，估計高達千戶，板間房夥數預計有數千戶，估計全港板間房及籠屋，合計至少逾萬戶。



大公報記者昨日到訪深水埗籠屋單位，眼見近500呎單位，分拆成20多張上下碌架床位，洗手間及廚房共用。月入約10000元的獨居住戶黎先生表示，居住籠屋單位近10年，過往搬遷多次，現時的床位住了近兩年，月租2600元。他表示，“我也不敢買太多衣服、東西，怕沒有位置放。”黎先生坦言，感覺自己無能力住在籠屋以外的單位，“希望政府可以幫幫手。”



63歲的方先生，現居800呎單位分拆出來的籠屋床位，任職校巴司機的他月入10000元，難以負擔一般㓥房逾4000元租金，“我只是希望可以搬遷到㓥房，改善居住環境。”他期望政府立法規管㓥房後，向被逼遷及有需要的住戶提供安置，同時也向籠屋居民提供支援。