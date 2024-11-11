如何理解構建武器裝備現代化管理體系

中評社北京11月11日電／據新華社報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出：“構建武器裝備現代化管理體系。”武器裝備是軍隊現代化的重要標誌，是軍事鬥爭準備的重要基礎，是國家安全和民族復興的重要支撐，是國際戰略博弈的重要砝碼。實現建軍一百年奮鬥目標，加快國防和軍隊現代化建設，必須緊緊抓住武器裝備這個物質技術基礎，構建武器裝備現代化管理體系，提高武器裝備建設專業化、精細化、科學化管理水平，推動武器裝備高質量發展。



第一，堅持作戰需求的根本牽引。習主席指出，設計武器裝備就是設計未來戰爭，未來打什麼仗就發展什麼武器裝備。在武器裝備建設上，起主導作用的是作戰需求，打什麼仗、怎麼打仗從根本上決定武器裝備發展的方向、布局和規模。構建武器裝備現代化管理體系，應當聚焦實戰，以保障勝戰為目標指向，把作戰需求貫徹到武器裝備研製生產全過程。深入研究把握戰爭形態、作戰樣式、典型場景和制勝機理，依據作戰需求正向生成和體系設計思路，完善武器裝備體系、性能、指標等，確保武器裝備滿足打贏需要、經得起實戰檢驗。重視科學技術對武器裝備建設的驅動作用，牽住國防科技創新這個“牛鼻子”，加快戰略性前沿性顛覆性技術發展，加快推進我軍武器裝備現代化進程。



第二，堅持體系建設、體系運用。隨著時代和科技的發展，武器裝備從單體到體系，在形態上日趨複雜。冷兵器時代主要是開發和改進材料，熱兵器時代主要是開發和改進火藥，機械化時代主要是提高火力和機動力，信息化、智能化時代的戰爭則呈現出體系對抗的鮮明特徵。仗要聯合打，兵要聯合練，武器裝備也需要體系建設、體系運用，從而超越單一武器系統的限制，通過智能網絡將各武器系統有機聯為一體，在更大範圍、更多手段、更高效率等維度提高作戰效能。構建武器裝備現代化管理體系，應當強化系統觀念，加強頂層設計和體系集成，增強武器裝備發展的系統性、協同性。統籌各類武器裝備發展，統籌當前急需與長遠布局，統籌拉長板與補短板，統籌新質戰鬥力與傳統戰鬥力建設，全面提升新興領域戰略能力，支撐打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系。