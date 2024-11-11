游艇違規經營拉客　半年檢控8宗

左圖：尖沙咀海旁一向有游艇經營游維港活動；右圖：《大公報》早前報導尖沙咀游艇爭客亂象，引起廣泛關注。（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／﻿據大公報報導，尖沙咀星光大道為本港旅遊旺區，“拉客”上船維港游活動一直存在，影響本港旅遊形象，但部分游艇並未獲海事處批准，懷疑違規經營。海事處指出，過去半年在維港提出八宗檢控，包括沒有向海事處申請出租或受酬載客，提醒市民乘搭街渡渡輪前，須核實服務是否已獲運輸署批准，保障自身安全。



叫乘客不用穿救生衣



《大公報》記者早前到尖沙咀碼頭觀察，留意到有人員疑因“爭客”破口大罵，記者從星光大道步行至尖沙咀碼頭，沿途至少六次遇到兜售，售票員會半路攔截搭話；有些旅客坐在路旁休息，售票員亦不放過，主動上前兜售。但部分招客的游艇並沒有向海事處申請出租或受酬載客，懷疑屬違規經營。



昨日中午時分，本港解除所有熱帶氣旋警告信號，維港碼頭兜售游艇船票的人員陸續增多，至少五名人員在“拉客”，他們手持維港游廣告牌，旅客經過便上來攔截兜售並稱：“100元40分鐘，游維港，上不上（船）？”又聲稱活動合法，費用已包括保險。



有兜售船票人員透露，每位客人成功上船可收取其傭金為30元，船上會提供免費飲品，包括啤酒。