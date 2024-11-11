以新質生產力推進強國建設

在位於湖南省長沙市的比亞迪長沙雨花工廠，機械臂進行車身焊接作業（2024年3月21日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京11月11日電／據新華社報導，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興，是新時代新征程黨和國家的中心任務。



新時代呼喚理論創新，習近平總書記關於發展新質生產力的一系列重要論述、重大部署，有力指導了生產力發展實踐，為我們在新時代新征程上進一步解放和發展生產力、推進和拓展中國式現代化，進而全面建設社會主義現代化強國提供了根本遵循和行動指南。



強國建設呼喚新質生產力



黨的十八大以來，習近平總書記就建設什麼樣的社會主義現代化強國、怎樣建設社會主義現代化強國，提出一系列原創性新理念新思想新戰略。中國式現代化依靠科技現代化作支撐，社會主義現代化強國建設首先要求提高經濟實力和科技實力，最大程度地解放和發展社會生產力。



以習近平同志為核心的黨中央準確把握歷史發展大勢和我國實際國情，作出發展新質生產力的重大論斷和戰略部署。2023年創造性提出新質生產力概念；同年中央經濟工作會議強調“發展新質生產力”；2024年1月在主持二十屆中央政治局第十一次集體學習時系統闡釋新質生產力的內涵、意義與發展要求；2024年全國兩會上提出“因地制宜發展新質生產力”；黨的二十屆三中全會對“健全因地制宜發展新質生產力體制機制”提出明確要求……習近平總書記對新質生產力的概念特徵、發展方式和戰略任務等一系列重大理論和實踐問題進行闡釋，為我們以什麼樣的生產力推進社會主義現代化強國建設提供了科學指引。



習近平總書記強調，新質生產力“由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌”。



新質生產力所包含的新質態要素決定著生產力水平的質變躍遷程度，進而決定社會主義現代化強國建設所需要的經濟實力、科技實力和綜合國力的躍升程度。



從勞動者的因素看，勞動者的勞動能力在科技創新推動下提升到新高度。高素質勞動者包括引領科技進步、創造先進生產工具的創新型人才，以及具備多維知識結構、熟練掌握新型生產工具的技能型人才等。



從勞動資料看，勞動資料在新技術、新產業等的作用下發生質變。由知識形態的科學技術轉化而成的生產工具，在勞動資料中起主要作用，成為生產力發展水平的客觀尺度，也是區分經濟時代的客觀依據。當前，人工智能、虛擬現實和增強現實設備、自動化製造設備等全新的物質技術融合應用，孕育出一大批更智能、更高效、更低碳、更安全的新型生產工具，進一步解放勞動者，拓展生產空間，提高勞動效率，推動生產力躍上新台階。

