港建造業赴穗招才500　大學生爭相應聘

圖：招聘活動吸引不少內地大學生，企業攤位前擠滿應征者。（圖源：大公報） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，香港建造業“人才港”聯合行業推廣及招聘活動昨日在廣州舉行，介紹香港建造行業發展前景，以至就業升學、深造培訓等機會，促進兩地建造企業及人才交流。現場提供500多個職位，吸引了2000多名應屆及往屆畢業生應聘。



為搭建大灣區人才互通橋梁，提升大灣區建造業競爭力，粵港澳將推出建造業“灣區標準”，明年第一季度將實現“一試多證”落地，三地建造業人員通過灣區標準下的考試，將同時獲得三地的職業技能證書。



本次活動由廣東省人社廳、香港特區政府發展局、廣東省教育廳、廣東省住建廳主辦，廣東省人才服務局、香港建造業議會承辦，這是香港建造業首次組團赴內地推廣及招聘。活動為期兩天，集聚了香港建造商會、港鐵、中建香港、瑞安建業等70多家企業和機構，來自同濟大學、華南理工大學、廣東工業大學等內地高校的2000多名大學生報名應聘。



免租金住宿 提升待遇招人才



大公報記者現場看到，前來應聘的大學生逼爆大廳，幾乎每家企業的招聘台前都排起了長龍。新輝（建築管理）有限公司是新鴻基地產集團建築部的附屬公司，帶來建築、土木等領域八至十個工作崗位。人力資源主任應先生介紹，應屆畢業生月薪可望超過2萬港元，有工作經驗的可更高。為了提升吸引力，公司將為新入職的內地員工提供兩個月的免費住宿安排。



“香港推出了專才計劃，獲聘內地人員可獲得為期三年的工作簽，並可續簽，這為香港企業延攬人才提供了更大空間。去年，我們在廣州招聘了四名內地大學生，過去一年的反饋效果很好，為此，我們今年增加招聘計劃。”應先生說。