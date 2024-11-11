把握重大制度成果　以中國之制推進中國之治

中評社北京11月11日電／據人民日報報導，正是因為堅定不移推進新時代全面深化改革，中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，具有了非凡組織動員能力、統籌協調能力、貫徹執行能力



一碗麻辣燙裡，蘊藏著以改革激發活力、以制度護航發展的智慧。



今年年初，甘肅天水麻辣燙火爆“出圈”，吸引八方遊客跨越千里“尋味”。為了營造良好消費環境，當地市場監管部門制定實施了《開展麻辣燙類餐飲單位質量提升行動實施方案》，並建立“包抓”工作機制，助力天水把流量變“留量”。1—9月，天水市累計接待遊客5348.08萬人次，旅遊花費307.35億元。



為了規範和引領行業健康發展，前段時間，當地又組織起草了《天水麻辣燙經營規範》地方標準。始於“尋味”，興於“改革”，成於“制度”。天水麻辣燙的持續走紅，既得益於網絡的紅利，也有賴於制度的保障。



制度，是破題之鑰、治理之基。新時代全面深化改革“是我國改革開放歷史進程中最壯麗的篇章之一”，在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班開班式上，習近平總書記深刻總結了新時代全面深化改革取得的歷史性成就，其中一個重要方面就是取得了重大制度成果。堅定改革信心、更好凝心聚力推動改革行穩致遠，要求我們深刻把握重大制度成果，堅持以“中國之制”推進“中國之治”。



制度競爭是綜合國力競爭的重要方面，制度優勢是一個國家贏得戰略主動的重要優勢。



大型客機研製，被譽為“現代製造業的一顆明珠”。C919項目技術難度之大、組織協調之複雜超乎想象，僅機翼圖紙就足有2000多份。立項至今，20多個省份、1000多家企事業單位、30多萬人參與了研製。沒有社會主義集中力量辦大事的制度優勢，沒有以新型舉國體制促進高水平科技自立自強，中國人追尋了半個多世紀的大飛機夢，哪可能今朝夢圓？



不僅是C919。反貧困、建小康，鬥洪峰、抗地震，穩經濟、促發展，化危機、應變局……正是因為堅定不移推進新時代全面深化改革，中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，具有了非凡組織動員能力、統籌協調能力、貫徹執行能力，為14億多人口的大國發展和進步、辦大事、解難事提供了有力支撐。

