福建泉州圍繞村社治理　規範小微權力運行

中評社北京11月11日電／據中國紀檢監察報報導，不久前，福建省泉州台商投資區紀工委監察工委收到玉埕村村民通過基層小微權力監督平台的問題反映，該村環村路旁有閑置空地約50畝，常年被堆放雜物，造成嚴重的臟、亂、差現象。



隨後，泉州市紀檢監察機關多級聯動，通過專班推進、專人負責，深入一線督促相關部門聯合開展人居環境整治。最終，該村通過公開招投標，將該閑置用地出租給一家園藝企業運營管理，不僅盤活了土地資源、提升了居住環境，每年還可以增加村財政收入6萬元。



泉州市紀委監委持續用好基層小微權力監督平台，通過在線平台收集，結合信訪舉報、日常監督、巡視巡察等情況，對鄉村振興領域不正之風和腐敗問題線索進行“大起底”，聚焦重點村（社區）集體“三資”領域，加強與農業農村、財政等相關部門定期會商，“室組地”聯動監督，並通過選取部分集體資源資產多、資金項目多以及城中村、城郊村等村（社區）“一把手”提級監督，對接職能部門監管信息，運用大數據手段比對預警，提升發現問題質效，織密小微權力監督網。



堅持督促問題處置、整改、治理相結合，泉州市紀檢監察機關聚焦鄉村振興項目權力集中、資金密集、資源富集的重點領域，摸清家底掌握實情，加強比對分析、梳理共性問題、提出應對措施、形成監督指引，做到精準施策、靶向施治。同時，做好“後半篇文章”，針對發現的農村資產交易不規範、資產底數不清等問題，共制發紀檢監察建議78份，協同市農業農村局等相關單位印發加強農村村民小組財務管理工作措施，在洛江區試點探索推行“組賬村管”機制，推動系統施治，並適時通過基層小微權力監督平台公開12個典型案件的查處及案後整改情況，引導黨員幹部嚴格制度執行、嚴守權力邊界、嚴防用權風險，推動基層政治生態持續向好。